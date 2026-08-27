Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Psychothérapie par le jeu vidéo

Yann Leroux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le livre offre une intégration inédite du jeu vidéo dans la clinique psychodynamique. Chapitre après chapitre, l'auteur montre comment les univers vidéoludiques peuvent devenir des espaces de symbolisation, d'expression et de transformation psychique au même titre que le jeu traditionnel. Chaque chapitre articule les fondements conceptuels (Winnicott, Axline, Caillois, Huizinga...) avec des situations cliniques concrètes, offrant aux thérapeutes des repères directement mobilisables. Des outils précis pour choisir les jeux, structurer les séances, penser le transfert et élaborer des plans de traitement adaptés.

Par Yann Leroux
Chez Erès

|

Auteur

Yann Leroux

Editeur

Erès

Genre

Histoire de la psychologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Psychothérapie par le jeu vidéo par Yann Leroux

Commenter ce livre

 

Psychothérapie par le jeu vidéo

Yann Leroux

Paru le 03/09/2026

264 pages

Erès

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749287300
9782749287300
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.