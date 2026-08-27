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#Essais

Une mystérieuse disparition Cycle 3

Fanny Joly, Antoine Fetet, Julie Meunier, Sébastien Chebret

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Un album sans texte de la collection Histoires à écrire pour donner l'envie à vos élèves de cycle 3 d'écrire, de construire des récits et de devenir auteur. e de l'histoire... Une paisible retraitée rentre des courses. Dans son immeuble propret, tout est calme... jusqu'à ce qu'elle ouvre la porte de son appartement. Vitre brisée, taches de sang, mystérieuse disparition. Les évènements se précipitent. La police arrive sur les lieux. L'inspecteur mène l'enquête... Le titre "Une mystérieuse disparition cycle 3" a pour objectif d'accompagner les élèves et leur enseignant. e dans une aventure : écrire une histoire, avec plaisir et fierté partagés. Au cours de ce projet d'écriture, les élèves travailleront selon différentes modalités avec le support de fiches ressources (extraits de littérature jeunesse, cadres de réflexion pour la planification de l'histoire), de fiches outils (notions de grammaire et d'orthographe nécessaires, lexique complet de l'histoire), de fiches mémo et de fiches d'aide à l'écriture pour les élèves qui ont besoin d'être soutenus par l'apport d'un lexique restreint. L'oral aura toute sa place dans la planification, l'explicitation des stratégies d'écriture, mais aussi dans les retours sur l'écrit. La conception des séances et les propositions de correction visent l'efficacité, en conciliant progrès des élèves et temps de correction réaliste. L'accent est mis sur la vigilance orthographique dès le premier jet. La collaboration est centrale afin de faire de la classe une communauté d'auteurs, dans laquelle la critique constructive est encouragée pour progresser. Matériel : Un album collectif de 32 pages grand format sans texte. Un guide pédagogique avec des exemples de productions et des fiches élèves. Des ressources numériques, avec toutes les fiches et les pages de l'album à projeter ou à imprimer. Il est possible de saisir les textes des élèves sur les pages de l'album pour générer un album individuel ou collectif.

Par Fanny Joly, Antoine Fetet, Julie Meunier, Sébastien Chebret
Chez Retz

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Auteur

Fanny Joly, Antoine Fetet, Julie Meunier, Sébastien Chebret

Editeur

Retz

Genre

Français CM1

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Une mystérieuse disparition Cycle 3

Fanny Joly, Antoine Fetet, Julie Meunier, Sébastien Chebret

Paru le 18/08/2026

32 pages

Retz

32,50 €

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Scannez le code barre 9782725649368
9782725649368
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