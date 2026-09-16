Toutes les raisons de s'aimer Tome 11

De retour de voyage, Jun doit décider s'il veut habiter au Japon ou aux Etats-Unis avec sa famille. Alors qu'il se questionne, Urara, quant à elle, est effondrée à l'idée d'être séparée de l'élu de son coeur. Mais une discussion avec Aiji va lui permettre de mettre ses idées au clair... Toutes les raisons de s'aimer, c'est le nouvel incontournable de la romance lycéenne. Chihiro Hiro y décrit avec finesse la découverte du sentiment amoureux au travers d'interactions adolescentes subtiles et touchantes. N'attendez pas pour succomber ! Série en 12 tomes