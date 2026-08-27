Colo à l'eau Disney Stitch (Stitch assis)

Un livre de coloriage où l'enfant passe son doigt ou son pinceau mouillé pour faire apparaitre une illustration avec Stitch. Il observe ensuite la scène et répond aux questions d'observation. Un livre interactif idéal dès 4 ans : l'enfant passe son doigt ou son pinceau mouillé sur la page de droite pour faire apparaître comme par magie une illustration pleine de surprises. Il observe ensuite attentivement la scène révélée pour répondre aux questions du quiz proposées sur la page de gauche. En séchant, les couleurs disparaissent et l'enfant peut recommencer à l'infini.