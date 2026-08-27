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Colo à l'eau Disney Stitch (Stitch assis)

Collectif, Disney

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Un livre de coloriage où l'enfant passe son doigt ou son pinceau mouillé pour faire apparaitre une illustration avec Stitch. Il observe ensuite la scène et répond aux questions d'observation. Un livre interactif idéal dès 4 ans : l'enfant passe son doigt ou son pinceau mouillé sur la page de droite pour faire apparaître comme par magie une illustration pleine de surprises. Il observe ensuite attentivement la scène révélée pour répondre aux questions du quiz proposées sur la page de gauche. En séchant, les couleurs disparaissent et l'enfant peut recommencer à l'infini.

Par Collectif, Disney
Chez Hemma

|

Auteur

Collectif, Disney

Editeur

Hemma

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Colo à l'eau Disney Stitch (Stitch assis)

Collectif, Disney

Paru le 03/09/2026

24 pages

Hemma

5,95 €

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Scannez le code barre 9782508064913
9782508064913
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