Cherche et trouve à l'eau - Les couleurs

Un cherche et trouve magique où l'eau révèle les couleurs des images cachées sous les petits doigts curieux ! Avec un peu d'eau et le bout des doigts, les images apparaissent comme par magie ! Décor après décor, l'enfant révèle des scènes colorées et pleines de surprises. 12 univers à explorer autour des couleurs : dans l'espace, au fond de l'océan, à Halloween... Une activité ludique et sensorielle qui émerveille les petits dès 3 ans et développe leur sens de l'observation. Un livre magique à recommencer encore et encore !