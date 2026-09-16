Mon papy, il est au top !

Une nouvelle série qui dépeint de drôles de portraits de famille ! Contrairement à sa grand-mère Minouche dont nous avons fait connaissance dans le premier album de la série "Quelle Famille ! ", le grand-père de Tom est beaucoup plus traditionnel. Mais un grand-père traditionnel ça n'est pas forcément ennuyeux. Celui de Tom est particulièrement dynamique : entre les parties de luge, les parties de carte, les après-midis bricolage et les souvenirs d'une enfance qui semble remonter à la préhistoire, Tom n'a pas le temps de s'ennuyer.