Gardiens de fer Tome 2

Quand les machines règnent, les pilotes doivent renaître. Trente ans après la Guerre des Calamités, la Terre vit sous l'ombre des Phantoms, des entités mécaniques venues d'ailleurs, froides, méthodiques et implacables. Lorsque leur repaire est attaqué par des drones, Soni, Tina et leurs compagnons sont contraints de fuir. Leur cavale les mène à Blackstone, une cité brutale où les combats de robots font loi. Sous la menace constante des Phantoms, l'heure n'est plus à la fuite. Soni et Tina entament un entraînement impitoyable sous l'autorité d'André, ancien pilote d'élite. Endurance, mental, maîtrise... Pour survivre, ils devront devenir de véritables pilotes de méchas. Heureusement, Soni peut compter sur Dumpling, son fidèle compagnon, toujours prêt à lui redonner courage quand la peur menace de l'emporter. Mais plus Soni se rapproche de sa machine, plus celle-ci semble... changer. Capable de se réparer seule. D'évoluer. De réagir. Son mécha intrigue autant qu'il inquiète. Et s'il était lié à la technologie Phantom ? Lorsque les monstres d'acier retrouvent leur trace, Soni n'a plus le choix : pour prouver que sa machine n'est pas une menace et qu'il en est bien le maître, il devra entrer dans l'arène de Blackstone. Aux côtés de Tina, devenue sa partenaire de combat, Soni sera-t-il capable de changer le cours de l'histoire... Trois minutes de survie face à des vagues d'ennemis. Trois minutes pour ne pas être réduit à l'état d'épave et peut-être décrocher une place pour le légendaire tournoi First Strike, où humains et Phantoms s'affrontent dans un duel sans merci. Le combat pour l'avenir commence maintenant.