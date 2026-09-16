100 ans de Jazz & Blues

Une traversée musicale du jazz et blues à travers leurs figures emblématiques. Ce livre rend hommage aux plus grands musiciens de jazz, qu'ils aient été les premiers maîtres du genre comme Louis Armstrong, Johnny Dodds, qu'ils aient appartenu à l'école swing comme Count Basie ou Benny Goodman, au jazz moderne comme Stan Getz ou Sonny Rollins, ou au free jazz comme Archie Shepp et Roland Kirk. Sans oublier les légendes du blues, de Muddy Waters à Marcus Miller, en passant par B. B. King et ses fameuses " Lucille ". Les plus grandes divas telles Ella Fitzgerald, Billie Holiday ou Sarah Vaughan sont également présentées par Philippe Margotin, grand amoureux de ces styles musicaux et de ces idoles. Tout au long de ce parcours, des encadrés thématiques permettent d'approfondir sa culture du jazz et du blues à travers les différents mouvements qui les ont façonnés : le jazz de Saint-Germain-des-Prés, le bebop, le cool jazz, le Memphis et le Chicago blues, le blues rock et bien d'autres encore. Cet ouvrage est un formidable voyage au coeur de l'histoire du jazz et du blues qui, en un siècle d'existence, n'ont cessé d'évoluer et, surtout, de conquérir les coeurs et les esprits. C'est l'histoire de musiques devenues un langage universel, à travers les femmes et les hommes qui les ont façonnées.