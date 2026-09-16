Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

100 ans de Jazz & Blues

Philippe Margotin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une traversée musicale du jazz et blues à travers leurs figures emblématiques. Ce livre rend hommage aux plus grands musiciens de jazz, qu'ils aient été les premiers maîtres du genre comme Louis Armstrong, Johnny Dodds, qu'ils aient appartenu à l'école swing comme Count Basie ou Benny Goodman, au jazz moderne comme Stan Getz ou Sonny Rollins, ou au free jazz comme Archie Shepp et Roland Kirk. Sans oublier les légendes du blues, de Muddy Waters à Marcus Miller, en passant par B. B. King et ses fameuses " Lucille ". Les plus grandes divas telles Ella Fitzgerald, Billie Holiday ou Sarah Vaughan sont également présentées par Philippe Margotin, grand amoureux de ces styles musicaux et de ces idoles. Tout au long de ce parcours, des encadrés thématiques permettent d'approfondir sa culture du jazz et du blues à travers les différents mouvements qui les ont façonnés : le jazz de Saint-Germain-des-Prés, le bebop, le cool jazz, le Memphis et le Chicago blues, le blues rock et bien d'autres encore. Cet ouvrage est un formidable voyage au coeur de l'histoire du jazz et du blues qui, en un siècle d'existence, n'ont cessé d'évoluer et, surtout, de conquérir les coeurs et les esprits. C'est l'histoire de musiques devenues un langage universel, à travers les femmes et les hommes qui les ont façonnées.

Par Philippe Margotin
Chez Glénat

|

Auteur

Philippe Margotin

Editeur

Glénat

Genre

Jazz, Blues, Soul, Rap, Reggae

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 100 ans de Jazz & Blues par Philippe Margotin

Commenter ce livre

 

100 ans de Jazz & Blues

Philippe Margotin

Paru le 16/09/2026

416 pages

Glénat

39,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344076569
9782344076569
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres 16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.