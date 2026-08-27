La Bretagne d'Arthur

Alors que, jusqu'au dernier tiers du IVe siècle de notre ère, le cadre administratif, social et économique, hérité de trois siècles de présence romaine, était encore en place en Bretagne (l'actuelle Grande-Bretagne), il en avait presque entièrement disparu moins de cent ans après. On a souvent rapporté cette mutation à l'irruption, dans l'île, de tribus germaniques. Un réexamen des données montre qu'il s'agit d'un phénomène plus complexe, trouvant ses origines dans l'évolution de la province depuis sa conquête par l'empereur Claude en 43.