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La Bretagne d'Arthur

Patrick Galliou, Galliou Patrick

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Alors que, jusqu'au dernier tiers du IVe siècle de notre ère, le cadre administratif, social et économique, hérité de trois siècles de présence romaine, était encore en place en Bretagne (l'actuelle Grande-Bretagne), il en avait presque entièrement disparu moins de cent ans après. On a souvent rapporté cette mutation à l'irruption, dans l'île, de tribus germaniques. Un réexamen des données montre qu'il s'agit d'un phénomène plus complexe, trouvant ses origines dans l'évolution de la province depuis sa conquête par l'empereur Claude en 43.

Par Patrick Galliou, Galliou Patrick
Chez Lemme Edit

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Auteur

Patrick Galliou, Galliou Patrick

Editeur

Lemme Edit

Genre

Royaume-Uni

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La Bretagne d'Arthur

Patrick Galliou, Galliou Patrick

Paru le 27/08/2026

120 pages

Lemme Edit

18,00 €

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Scannez le code barre 9782492818486
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