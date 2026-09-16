Portraits de Persil

Quand l'art transcende tout : une plongée fantastique au coeur des racines de la création Dans l'Europe d'un Second Empire alternatif, Lina, une jeune artiste-peintre, se sent étouffée sous le poids du mariage et des conventions. Pour trouver un espace de création, elle décide de s'éloigner de la capitale et s'installe chez une amie, au coeur d'un immense domaine forestier. Là, elle espère retrouver ce qu'elle a perdu : l'inspiration. A mesure que la jeune femme s'enfonce chaque jour un peu plus dans les bois, elle observe cette nature sauvage, note ses subtiles variations et se laisse envoûter par ses parfums, jusqu'à ce que la forêt lui renvoie une présence, une voix, une pulsation souterraine. Quand la nature prend vie sous les traits d'un majestueux centaure fait de bois mort, Lina vacille. Cet esprit ancien, né des racines du monde, la fascine. Elle n'a qu'une obsession, saisir sur la toile ce " Persil ", entité magnétique qui fait naître en elle un désir enfoui... Mais comment peindre ce visage qui évolue au gré des saisons et dont l'existence même défie la raison ? Tandis que Lina commence à percevoir les esprits de la forêt et sent son art renaître, Persil s'éveille aux émotions humaines. Bientôt le feu, la jalousie et la violence des hommes menacent la forêt. Jusqu'où Lina sera-t-elle prête à aller pour garder sa liberté ? Comment sauver la force vitale de son art et celle de la forêt sans se perdre ? A travers cet ambitieux roman graphique qui amorce une profonde réflexion, Saïd Sassine et JC Deveney nous entraînent dans une époustouflante romance organique qui interroge la place de l'humain dans la nature, le processus créatif mais aussi la condition des femmes. Un récit envoûtant, teinté de fantastique, avec un dessin sensoriel qui raconte la naissance d'une artiste, l'éveil à la beauté et la soif de liberté.