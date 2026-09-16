Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Moïse Tome 2

Giulia Pellegrini, Elie Chouraqui

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le retour du fils banni Au coeur de l'Egypte antique, sous le règne du puissant Pharaon Séthi, une prophétie ébranle le trône : un enfant né du peuple esclave serait destiné à renverser la maison d'Egypte ! Effrayé, le Pharaon ordonne que soient jetés dans le Nil tous les enfants mâles hébreux qui naîtront. Mais un enfant survit : Moïse. Sauvé des eaux, il devient prince d'Egypte avant d'être chassé dans le désert. Condamné à une mort certaine, il trouve refuge chez Jethro, chef des Madianites. Grâce à l'amour que lui porte la fille du chef, Sephora, Moïse rejoint la tribu nomade et mène une vie paisible loin des souffrances que son peuple asservi subit sous le fouet égyptien. Mais un jour, illuminé par un feu qui ne brûle pas, Moïse comprend qu'il doit retourner en Egypte. Le temps est venu d'affronter celui qu'il considérait autrefois comme un frère : Ramsès, désormais devenu pharaon. Mais quand il lui demande de laisser partir le peuple hébreu, il se heurte à la colère du souverain. C'est le début des dix plaies d'Egypte : à chaque refus du roi-dieu, Moïse déclenche une nouvelle plaie... Avec un talent de conteur inégalé, Elie Chouraqui, cinéaste et créateur de la comédie musicale Les Dix Commandements, entreprend d'évoquer en bande dessinée les grands récits de la Bible qui ont façonné notre civilisation. Il se réfère pour cela aux textes fondateurs, qu'il dramatise avec le sens de l'épique de l'homme de divertissement qu'il est. Moïse, saga en cinq volumes, est mis en images par le trait clair, précis et empathique de la dessinatrice italienne Giulia Pellegrini.

Par Giulia Pellegrini, Elie Chouraqui
Chez Glénat

|

Auteur

Giulia Pellegrini, Elie Chouraqui

Editeur

Glénat

Genre

Historique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Moïse Tome 2 par Giulia Pellegrini, Elie Chouraqui

Commenter ce livre

 

Moïse Tome 2

Giulia Pellegrini, Elie Chouraqui

Paru le 28/10/2026

56 pages

Glénat

15,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344054642
9782344054642
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres 16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.