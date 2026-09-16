Moïse Tome 2

Le retour du fils banni Au coeur de l'Egypte antique, sous le règne du puissant Pharaon Séthi, une prophétie ébranle le trône : un enfant né du peuple esclave serait destiné à renverser la maison d'Egypte ! Effrayé, le Pharaon ordonne que soient jetés dans le Nil tous les enfants mâles hébreux qui naîtront. Mais un enfant survit : Moïse. Sauvé des eaux, il devient prince d'Egypte avant d'être chassé dans le désert. Condamné à une mort certaine, il trouve refuge chez Jethro, chef des Madianites. Grâce à l'amour que lui porte la fille du chef, Sephora, Moïse rejoint la tribu nomade et mène une vie paisible loin des souffrances que son peuple asservi subit sous le fouet égyptien. Mais un jour, illuminé par un feu qui ne brûle pas, Moïse comprend qu'il doit retourner en Egypte. Le temps est venu d'affronter celui qu'il considérait autrefois comme un frère : Ramsès, désormais devenu pharaon. Mais quand il lui demande de laisser partir le peuple hébreu, il se heurte à la colère du souverain. C'est le début des dix plaies d'Egypte : à chaque refus du roi-dieu, Moïse déclenche une nouvelle plaie... Avec un talent de conteur inégalé, Elie Chouraqui, cinéaste et créateur de la comédie musicale Les Dix Commandements, entreprend d'évoquer en bande dessinée les grands récits de la Bible qui ont façonné notre civilisation. Il se réfère pour cela aux textes fondateurs, qu'il dramatise avec le sens de l'épique de l'homme de divertissement qu'il est. Moïse, saga en cinq volumes, est mis en images par le trait clair, précis et empathique de la dessinatrice italienne Giulia Pellegrini.