Le Dungeon n'en a pas encore fini avec Carl et Princesse Donut. Découvrez la suite des aventures du duo le plus suivi de l'univers dans ce tome 6 : " L'Oeil de la Veuve du Chaos " RESUME DU TOME 6 DE "DUNGEON CRAWLER CARL : L'OEIL DE LA VEUVE DU CHAOS " : C'est l'heure du Duel ! Arrivés au niveau 8, les crawlers se voient confier une mission : capturer six monstres " totems " pour former un deck avec lequel ils affronteront leurs adversaires. Encore faut-il que les créatures leur obéissent : un phoque moine shaolin ; un zombie sécable ; un prédicateur sous stéroïdes... autant de personnages aussi loufoques qu'imprévisibles ! Tapie dans l'ombre, au centre de sa toile, une de ces créatures attend de devenir l'atout majeur du jeu de Carl et Donut... ou leur pire cauchemar ? L'escalier n'a jamais paru aussi loin. Les obstacles s'accumulent, de vieux fantômes ravivent des blessures longtemps enfouies et l'imminence des guerres de factions pèse sur tous les esprits. Nos héros le savent : dans le donjon, rien n'est acquis, et il suffit souvent d'un revirement de situation - ou d'un coup de chaud de l'IA - pour faire s'effondrer tous vos efforts... comme un château de cartes ! ENTREZ DANS L'UNIVERS LITRPG : Au croisement de la science-fiction, la fantasy et le jeu vidéo, découvrez un nouveau genre inédit en France. Le terme LitRPG est une contraction de " Littérature " et de " Role Playing Game ". Il désigne un genre littéraire qui mélange les codes de la littérature de l'imaginaire (science-fiction et fantasy) et ceux du jeu vidéo. Imaginez tout ce que vous aimez dans vos jeux préférés et vous le retrouverez dans ces romans : de grandes aventures épiques, des personnages qui suivent des quêtes, prennent des niveaux, gagnent de l'expérience, affrontent des boss, etc. UNE SAGA AUX DEUX MILLIONS DE LECTEURS : La série LitRPG culte de Matt Dinniman, enfin en France ! Mélange détonant d'action, d'humour et de points d'expérience, les déboires de Carl et Princesse Donut sauront ravir les fans de fantasy et de gaming. Dungeon Crawler Carl : L'Oeil de la Veuve du Chaos - Tome 6 : Livre Fantasy et Science-fiction.