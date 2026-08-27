Panique au collège

Calamity Flop, c'est l'histoire d'une enfant brillante mais vulnérable, confrontée aux petites et grandes violences du quotidien. A travers son regard lucide et drôle, la série explore le collège, l'amitié, le harcèlement, la différence sociale et l'engagement. Sans héroïsme spectaculaire, Calamity agit là où elle est : dans la cour, dans la rue, dans les mots. Une série profondément humaine, qui donne aux jeunes lecteurs des clés pour comprendre, ressentir et oser. Quand Calamity et Lisa découvrent une offre d'emploi pour un homme à tout faire au collège, elles pensent immédiatement à Freddy. ? Mais sans adresse ni téléphone, impossible de postuler. ? Face à cette injustice, les deux amies décident de se mobiliser. ? Ce qui commence comme une idée naïve devient une véritable action collective. ? Et si deux collégiennes pouvaient faire bouger les lignes d'un système trop rigide ?