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Réfléchissez et devenez riche

Napoleon Hill

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Vous tenez entre les mains le classique absolu de la réussite professionnelle et personnelle. Pendant plus de vingt ans, Napoleon Hill a étudié les personnes les plus riches et les plus influentes de son époque - industriels, inventeurs et entrepreneurs - afin de comprendre ce qui se cache derrière toute grande réussite. Il a ainsi découvert le secret du succès, qui ne doit rien au hasard. De son enquête est né ce livre, qui rassemble les treize grandes lois qui vous permettront de concrétiser toutes vos ambitions. N'attendez plus. Clarifiez vos désirs, mobilisez votre esprit et transformez vos idées en richesse.

Par Napoleon Hill
Chez J'ai lu

|

Auteur

Napoleon Hill

Editeur

J'ai lu

Genre

Réussite personnelle

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Réfléchissez et devenez riche

Napoleon Hill

Paru le 18/11/2026

224 pages

J'ai lu

8,20 €

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Scannez le code barre 9782290444191
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