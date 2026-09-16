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#Roman francophone

Curieux automne à l'auberge de Certilleux

Caroline Costa

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Vicky, décoratrice talentueuse, a été engagée pour rénover une auberge dans un petit village vosgien. L'automne a beau être frais, rien de tel que l'odeur d'un café chaud et des pâtisseries de saison pour se motiver ! Cependant, en rouvrant une cheminée condamnée, elle fait une découverte troublante qui n'a rien à envier aux scénarios d'Halloween les plus sinistres. La voilà coincée à Certilleux tandis que la gendarmerie met l'établissement sous scellés. Mais pas question de rester les bras croisés et de laisser son chantier à l'arrêt ! Entre traditions locales, rivalités feutrées et secrets bien gardés, Vicky aura fort à faire pour comprendre de quoi il retourne...

Par Caroline Costa
Chez J'ai lu

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Auteur

Caroline Costa

Editeur

J'ai lu

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Curieux automne à l'auberge de Certilleux

Caroline Costa

Paru le 16/09/2026

320 pages

J'ai lu

8,90 €

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