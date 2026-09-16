Curieux automne à l'auberge de Certilleux

Vicky, décoratrice talentueuse, a été engagée pour rénover une auberge dans un petit village vosgien. L'automne a beau être frais, rien de tel que l'odeur d'un café chaud et des pâtisseries de saison pour se motiver ! Cependant, en rouvrant une cheminée condamnée, elle fait une découverte troublante qui n'a rien à envier aux scénarios d'Halloween les plus sinistres. La voilà coincée à Certilleux tandis que la gendarmerie met l'établissement sous scellés. Mais pas question de rester les bras croisés et de laisser son chantier à l'arrêt ! Entre traditions locales, rivalités feutrées et secrets bien gardés, Vicky aura fort à faire pour comprendre de quoi il retourne...