Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Blanche

Raymonde Vincent

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Blanche éprouvait un bien-être infini à se savoir à l'abri tandis qu'au-dehors la nature se transformait. Les arbres du jardin, ceux de la forêt, les champs nus, tout cela s'agitait, mugissait, remplissait l'espace entre ciel et terre ; les choses n'étaient plus les mêmes, elles s'animaient d'un mouvement extraordinaire auquel la jeune fille était toujours attentive. " Blanche est servante à la ferme des Maisons Rouges, subissant l'indifférence et la rigueur d'un foyer paysan oppressant. Seul André, le fils cadet, lui témoigne de l'affection. L'amitié sincère, la chaleur et l'espoir, c'est en Simone que Blanche réussit à les puiser. Grâce au lien précieux qu'entretiennent les deux jeunes femmes, Blanche s'ouvre peu à peu au monde qui l'entoure et aux fêtes de village. A l'amour, aussi, quand il sait être doux et pur.

Par Raymonde Vincent
Chez J'ai lu

|

Auteur

Raymonde Vincent

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Blanche par Raymonde Vincent

Commenter ce livre

 

Blanche

Raymonde Vincent

Paru le 16/09/2026

320 pages

J'ai lu

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290440445
9782290440445
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres 16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.