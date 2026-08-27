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Les grands enjeux de l'économie dans notre quotidien

Michel Leclerc, Erkan Mehmetoglu, Michel-Edouard Leclerc

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L'économie n'est pas une abstraction réservée aux experts : elle façonne ce que nous mangeons, consommons, épargnons, la manière dont nous travaillons, voyageons ou prenons soin de notre santé. Construit autour de 50 fiches thématiques, cet ouvrage de référence décrypte, chiffre et éclaire les transformations profondes de notre société en plein contexte de mutations sociales, de tensions du monde du travail et de guerres commerciales. A l'heure où chacun est impacté par les révolutions technologiques et numériques, et par les conflits géopolitiques, Michel-Edouard Leclerc synthétise l'essentiel de l'économie tout en offrant les clés pour se forger une opinion éclairée.

Par Michel Leclerc, Erkan Mehmetoglu, Michel-Edouard Leclerc
Chez Eyrolles

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Auteur

Michel Leclerc, Erkan Mehmetoglu, Michel-Edouard Leclerc

Editeur

Eyrolles

Genre

Economie française

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Les grands enjeux de l'économie dans notre quotidien

Michel Leclerc, Erkan Mehmetoglu, Michel-Edouard Leclerc

Paru le 27/08/2026

Eyrolles

14,00 €

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