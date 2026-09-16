Dans le quartier du Guéliz à Marrakech, un mystérieux bruit hante et tourmente, nuit et jour, une vieille dame. Inquiets, sa fille et son petit-fils quittent Paris pour mener l'enquête. Sur place, ils guettent, épient, espèrent, mais rien ne se fait entendre... Tout le bruit du Guéliz ne nous livre pas une mais mille histoires : celles des exodes, des traditions, des liens qui se font et se défont, des origines perdues. A la violence et au vacarme assourdissant de notre époque, ce premier roman aux allures de conte, à la fois tendre, drôle et bouleversant, oppose un bruit. Celui du Guéliz, d'un temps révolu, où l'on vivait ensemble. Par sa prose riche de visions oniriques et de références bibliques, l'auteur rend un vibrant hommage à sa grand-mère, fragile gardienne d'une mémoire collective. Hortense Dufourcq, Le Monde des livres. Un livre des traces, de l'oubli, des absents, d'une maturité et d'une beauté saisissantes. Patricia Reznikov, Lire magazine.