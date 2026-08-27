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Sécurité psychologique

Antonin Gaunand

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En 2015, Google publie les résultats de son désormais célèbre "Projet Aristote" . Son objectif : identifier les éléments clés des équipes performantes. Le résultat ? Un seul facteur est déterminant : la sécurité psychologique. Le concept semble simple au premier abord : lorsque les membres d'une équipe se sentent libres de s'exprimer sans crainte de jugement, de critique ou de sanction, la performance collective s'en trouve durablement renforcée. Dans cet ouvrage, Antonin Gaunand explore les multiples dimensions de la sécurité psychologique. Il montre en quoi elle ne se réduit ni à la bienveillance ni à la cohésion d'équipe, pourquoi et comment la mesurer et ce qui en fait un enjeu central dans un environnement en perpétuelle mutation. A la croisée de la recherche et de l'expérience de terrain, il propose des clés de lecture et des outils concrets, directement applicables, avec un objectif : créer et maintenir un environnement de travail à la fois performant et serein.

Par Antonin Gaunand
Chez Eyrolles

|

Auteur

Antonin Gaunand

Editeur

Eyrolles

Genre

Management

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Sécurité psychologique

Antonin Gaunand

Paru le 27/08/2026

304 pages

Eyrolles

24,00 €

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