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#Roman francophone

Maman dort

Michel Le Bourhis, Bourhis michel Le

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"Chut... Maman dort... " C'est ce que diront Angélique, cinq ans, et sa soeur Bérangère, trois ans, aux pompiers qui viennent d'enfoncer la porte d'entrée de la maison. Les fillettes sont depuis une dizaine de jours livrées à elles-mêmes. La factrice, intriguée de voir la boîte aux lettres s'emplir de prospectus, a fini par donner l'alerte. Les secours découvriront le corps de la mère à l'étage, dans sa chambre. Sans vie. Dans le village, c'est la stupéfaction. Les petites, elles, doivent continuer à vivre. Six ans plus tard, Angélique est occupée à grandir auprès de sa soeur, à retrouver le sourire dans une famille d'accueil. Pourtant, le souvenir de leur mère est là, lointain, insaisissable, une mère inachevée qui renaît par bribes dans le cahier que remplit la jeune fille, le temps d'un été. Le titre résonne comme celui d'une comptine. Pourtant, c'est un conte cruel qui s'ouvre là. Une tragédie grecque, dont l'histoire est racontée par un choeur, tout en retenue, en émotion. Claire Julliard, Le Nouvel Obs. Un roman plein de lumière, à la fin magistrale. On sort de ce livre bouleversé, transporté. Alexandra Schwartzbrod, Libération.

Par Michel Le Bourhis, Bourhis michel Le
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Michel Le Bourhis, Bourhis michel Le

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

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Maman dort

Michel Le Bourhis, Bourhis michel Le

Paru le 16/09/2026

192 pages

LGF/Le Livre de Poche

7,90 €

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