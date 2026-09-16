Comment faire tenir toute la Grèce antique dans un ascenseur

De quoi peuvent bien parler deux inconnus dans un ascenseur en panne pour s'occuper ? Si l'un des deux est archéologue, il y a de fortes chances que la conversation porte sur les temps les plus reculés. Et, si cela se passe en Grèce, il va être question du Parthénon, de la Crète, de la mythologie, d'Homère... Theodore Papakostas nous raconte ainsi l'Antiquité grecque comme on aurait aimé l'apprendre : avec des images parlantes et sans le moindre jargon. Grâce à lui, les armées spartiates prennent vie, Alexandre le Grand se révèle sous un nouveau jour et l'on pénètre dans l'intimité des Athéniens du ve siècle avant notre ère, dans un dialogue aussi amusant qu'érudit qui démêle les mythes de la réalité et lève le voile sur les secrets des archéologues. Cet ouvrage écrit à bâtons rompus constitue un passionnant cours de civilisation grecque. Plein d'humour et d'esprit, il se lit comme un roman ! Jean-Paul Roig, Femme actuelle. C'est malicieusement troussé. Christophe Ono-dit-Biot, Le Point. Traduit du grec moderne par Clara Villain.