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Comment faire tenir toute la Grèce antique dans un ascenseur

Théodore Papakostas

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De quoi peuvent bien parler deux inconnus dans un ascenseur en panne pour s'occuper ? Si l'un des deux est archéologue, il y a de fortes chances que la conversation porte sur les temps les plus reculés. Et, si cela se passe en Grèce, il va être question du Parthénon, de la Crète, de la mythologie, d'Homère... Theodore Papakostas nous raconte ainsi l'Antiquité grecque comme on aurait aimé l'apprendre : avec des images parlantes et sans le moindre jargon. Grâce à lui, les armées spartiates prennent vie, Alexandre le Grand se révèle sous un nouveau jour et l'on pénètre dans l'intimité des Athéniens du ve siècle avant notre ère, dans un dialogue aussi amusant qu'érudit qui démêle les mythes de la réalité et lève le voile sur les secrets des archéologues. Cet ouvrage écrit à bâtons rompus constitue un passionnant cours de civilisation grecque. Plein d'humour et d'esprit, il se lit comme un roman ! Jean-Paul Roig, Femme actuelle. C'est malicieusement troussé. Christophe Ono-dit-Biot, Le Point. Traduit du grec moderne par Clara Villain.

Par Théodore Papakostas
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Théodore Papakostas

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Grèce

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Comment faire tenir toute la Grèce antique dans un ascenseur

Théodore Papakostas trad. Clara Villain

Paru le 16/09/2026

416 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

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