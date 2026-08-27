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A la recherche du pardon

Oscar Martin, Pedro Perez Valiente

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Le plus grand prédateur du monde cannibale peut-il racheter une vie de violence avant de sombrer dans l'obscurité ? Un nouveau récit complet dans l'univers de Solo. Arrivé au crépuscule de sa vie, Le Solitaire, le prédateur le plus redouté du monde cannibale, ne porte en lui que le souvenir des actes cruels qui ont forgé sa légende. Alors que la mort semble être son seul horizon, la découverte de deux enfants réveille en lui quelque chose d'inattendu... Entre violence et rédemption, un nouveau récit épique signé Oscar Martin et Pedro Perez.

Par Oscar Martin, Pedro Perez Valiente
Chez Delcourt

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Auteur

Oscar Martin, Pedro Perez Valiente

Editeur

Delcourt

Genre

Comics divers

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A la recherche du pardon

Oscar Martin, Pedro Perez Valiente

Paru le 27/08/2026

80 pages

Delcourt

15,95 €

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Scannez le code barre 9782413095453
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