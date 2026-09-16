Votre argent, vos choix !

Et si remettre vos décisions financières à plus tard vous coûtait plus cher que vous ne le pensez ? Epargner ou profiter ? Acheter ou louer ? Investir ou laisser son argent dormir ? Comment financer un projet, protéger ses proches ou préparer sa retraite ? L'argent est un sujet complexe, au croisement de nos croyances, de notre histoire familiale et de nos expériences de vie. Pourtant, nos choix financiers influencent chaque étape de notre vie, et parfois même nos relations. Avec Alix de Renty, découvrez les principes essentiels pour prendre en main vos finances et faire des choix adaptés à vos objectifs, quels que soient vos revenus ou votre point de départ. Grâce à ce guide pratique, vous pourrez : - Etablir un budget efficace sans vous priver. - Constituer une épargne de sécurité et financer vos projets. - Comprendre la fiscalité, le crédit et les placements. - Préparer les grandes étapes de votre vie : mariage, achat immobilier, divorce, retraite, succession... - Eviter les erreurs qui peuvent coûter cher. - Parler d'argent avec assurance, quel que soit votre interlocuteur : partenaire, famille, amis, employeur ou conseil financier. Accessible, concret et illustré d'exemples du quotidien, ce livre vous donne les clés pour prendre des décisions éclairées, gagner en sérénité et reprendre le pouvoir sur votre argent. Car bien géré, l'argent devient un levier de liberté, de choix et de sécurité pour l'avenir.