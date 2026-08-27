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#Essais

Plus jamais épuisé !

Isabelle Trombert

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Le premier guide grand public qui explique enfin comment récupérer réellement de la fatigue moderne. Actifs ou moins actifs, sportifs ou sédentaires, hommes, femmes ou enfants : votre corps s'épuise tous les jours et garder la forme c'est simplement lui permettre de bien récupérer. Ce livre explique pourquoi la fatigue moderne - physique, nerveuse et émotionnelle - vient avant tout d'un déficit de récupération. Il donne des outils concrets pour analyser son état réel : tests, auto-diagnostics, tableaux de sommeil, repérage du stress et du niveau d'énergie. L'autrice y développe l'art de la récupération active (mobilité, drainage, respiration) et de la récupération passive (sommeil, thermothérapie, relaxation), en montrant comment les combiner au quotidien. Le livre propose aussi des plans de récupération personnalisés pour sportifs, actifs surmenés, parents et adolescents. Enfin, une seconde partie entièrement inédite détaille l'art du massage sportif, avec techniques, protocoles et automassages accessibles à tous. Le premier guide grand public qui explique enfin comment récupérer réellement, dans le sport comme dans la vie active, et pourquoi la fatigue moderne n'est pas un manque de volonté mais un déficit de récupération nerveuse, musculaire et mentale. Un ouvrage hautement pratique et transformateur, qui donne les clés pour retrouver un corps habitable, performant et stable.

Par Isabelle Trombert
Chez First

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Auteur

Isabelle Trombert

Editeur

First

Genre

Garder la forme

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Plus jamais épuisé !

Isabelle Trombert

Paru le 27/08/2026

280 pages

First

21,95 €

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Scannez le code barre 9782412095201
9782412095201
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