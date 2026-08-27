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#Comics

Scarlet by Starlight

Gilbert Hernandez, Hernandez Gilbert

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Gilbert Hernandez, lauréat du prix Eisner, revient avec, non pas une histoire mais deux dans un seul album qui se présente tête bèche ! Dans "Hypnotwist", nous suivons une femme qui semble aller nulle part, jusqu'à ce qu'elle enfile une paire d'escarpins à paillettes. Ses pérégrinations deviennent de plus en plus surréalistes à mesure qu'elle est confrontée à la maternité, à l'alcoolisme, à la cruauté et à son pire destin. Une lecture hommage au cinéma muet et expressionniste ! Dans "Scarlet by Starlight", nous avons là une histoire qui mêle Star Trek et Au coeur des ténèbres (de Joseph Conrad). Des scientifiques, ou colonisateurs, mènent des recherches, entourés d'une faune "primitive" qu'ils surnomment affectueusement ou traitent comme des nuisibles. Scarlet est une humanoïde paisible qui a un compagnon et des enfants. Lorsqu'elle tombe amoureuse d'un des scientifiques, le fragile réseau de relations explose dans la violence et la mort, remettant en question l'identité réelle des créatures "avancées et civilisées".

Par Gilbert Hernandez, Hernandez Gilbert
Chez Komics initiative

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Auteur

Gilbert Hernandez, Hernandez Gilbert

Editeur

Komics initiative

Genre

Comics divers

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Scarlet by Starlight

Gilbert Hernandez, Hernandez Gilbert

Paru le 27/08/2026

104 pages

Komics initiative

17,00 €

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