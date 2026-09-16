Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Carnets corses

François Bustillo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Au fil de mes déplacements dans toute la Corse, il est une réalité que je retrouve presque partout et qui ne cesse de susciter mon admiration : les confréries. Il est devenu rare qu'une visite pastorale, une fête patronale, une procession ou une célébration diocésaine se déroule sans leur présence. Elles accueillent, elles prient, elles chantent, elles portent les statues des saints, elles accompagnent les familles dans les grandes étapes de leur existence et elles entretiennent un lien vivant entre la mémoire chrétienne de notre peuple et les générations d'aujourd'hui. " " Le Christ n'a jamais défini la grandeur selon les critères du pouvoir ou du prestige. Il l'a définie par le service. "Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. " Cette parole renverse toute logique humaine. Dans le Royaume de Dieu, celui qui s'abaisse est élevé, celui qui donne reçoit, celui qui sert devient véritablement libre. Toute vocation chrétienne trouve ici son fondement. Qu'il soit prêtre, religieux, parent de famille, enseignant, médecin, artisan ou bénévole, le disciple du Christ est toujours appelé à devenir serviteur. " " Je ne peux me résoudre à penser que la Corse serait condamnée à ne plus donner de prêtres. " " Ce serait oublier l'histoire de notre île. Ce serait surtout manquer de confiance dans la fidélité de Dieu. Depuis des siècles, cette terre a vu naître des évêques, des missionnaires, des religieux, des religieuses, des prêtres qui ont consacré leur vie au Christ. Pourquoi le Seigneur cesserait-il aujourd'hui d'appeler ? Dieu ne retire jamais ses dons. Son appel demeure. "

Par François Bustillo
Chez Fayard

|

Auteur

François Bustillo

Editeur

Fayard

Genre

Témoins

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Carnets corses par François Bustillo

Commenter ce livre

 

Carnets corses

François Bustillo

Paru le 16/09/2026

176 pages

Fayard

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782213736204
9782213736204
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres 16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.