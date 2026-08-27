Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

L'Enseignement des guides

Christine André

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans ce nouveau livre, la médium spirite Christine André nous propose d'aborder un thème peu connu et pourtant essentiel pour toute personne éprise de spiritualité : ce que nous révèlent les Guides spirituels. Elle le fait au travers des enseignements nocturnes qui lui sont prodigués. Vous y trouverez la réponse à des questions essentielles : - Qu'est-ce qu'un Guide ? - A quoi sert-Il ? - Quel est Son rôle ? - Que peut-on Lui demander ? - Est-Il attribué à chaque être humain ? - Comment nous protège-t-Il et comment l'entendre ? Autant de questions auxquelles ce livre répond par un échange subtil entre Christine et ses Guides. Toutes les réponses se trouvent dans ce nouvel Enseignement. "Cet Enseignement est une grande leçon. A nous de la comprendre". Préface de Reynald Roussel CHRISTINE ANDRE est médium spirite. Elle entend son premier message à l'âge de sept ans, suite au décès de son père. Elle est l'auteure de nombreux best-sellers, dont Parcours d'une âme, parcours d'une vie (Ed. Leduc) et Ecoute, tu dois savoir (Ed. Animae).

Par Christine André
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Christine André

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Spiritisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Enseignement des guides par Christine André

Commenter ce livre

 

L'Enseignement des guides

Christine André

Paru le 27/08/2026

160 pages

Leduc.s éditions

8,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385642280
9782385642280
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.