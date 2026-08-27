L'Enseignement des guides

Dans ce nouveau livre, la médium spirite Christine André nous propose d'aborder un thème peu connu et pourtant essentiel pour toute personne éprise de spiritualité : ce que nous révèlent les Guides spirituels. Elle le fait au travers des enseignements nocturnes qui lui sont prodigués. Vous y trouverez la réponse à des questions essentielles : - Qu'est-ce qu'un Guide ? - A quoi sert-Il ? - Quel est Son rôle ? - Que peut-on Lui demander ? - Est-Il attribué à chaque être humain ? - Comment nous protège-t-Il et comment l'entendre ? Autant de questions auxquelles ce livre répond par un échange subtil entre Christine et ses Guides. Toutes les réponses se trouvent dans ce nouvel Enseignement. "Cet Enseignement est une grande leçon. A nous de la comprendre". Préface de Reynald Roussel CHRISTINE ANDRE est médium spirite. Elle entend son premier message à l'âge de sept ans, suite au décès de son père. Elle est l'auteure de nombreux best-sellers, dont Parcours d'une âme, parcours d'une vie (Ed. Leduc) et Ecoute, tu dois savoir (Ed. Animae).