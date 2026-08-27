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Le Petit 365 Mission anti-cons

Laurent Gaulet

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Ephéméride 2027 - 365 textes pour se défendre contre les cons - 100 % Humour noir - Autodérision - Idée cadeau - Secret santa - par Laurent Gaulet, auteur incontournable de l'humour Retrouvez la mauvaise foi jubilatoire et l'humour décapant de Laurent Gaulet dans la version éphéméride du Kit AntiCons ! Chaque jour, une nouvelle cartouche comique pour survivre aux agaçants du quotidien : fausses astuces géniales, petites vengeances imaginaires, réparties bien senties, pensées délicieusement acides ou observations grinçantes... Conçu comme un défouloir ludique, cette éphéméride offre 365 occasions de rire au lieu de s'énerver. Léger, impertinent, libérateur, il transforme chaque matin en moment de détente grinçante. Idéal à poser sur son bureau, à offrir ou à s'offrir, ce bloc 100 % humour est le compagnon parfait pour ajouter une dose de dérision à votre année.

Par Laurent Gaulet
Chez Millésima

|

Auteur

Laurent Gaulet

Editeur

Millésima

Genre

Calendriers adulte

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Le Petit 365 Mission anti-cons

Laurent Gaulet

Paru le 24/09/2026

Millésima

7,50 €

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Scannez le code barre 9782385431402
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