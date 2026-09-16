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Le Second Empire

Jean-Claude Yon, Jean-Baptiste Yon

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Le Second Empire (1851-1870) a longtemps pâti d'une mauvaise réputation. Pendant des décennies, on n'a retenu du règne de Napoléon III que le coup d'Etat du 2 décembre 1851, l'affairisme, la " fête impériale " et le désastre de Sedan. Même si cette " légende noire " n'a plus vraiment cours, l'histoire de la France des années 1850 et 1860 reste encore pour partie méconnue. Le présent ouvrage, qui ne cherche ni à réhabiliter ni à condamner le Second Empire, a pour but de brosser le portrait d'une époque, plus encore que d'un régime, en s'efforçant de respecter sa richesse et sa diversité. Envisageant ces vingt années sous trois angles différents, il analyse l'histoire politique du régime, étudie la société française sous Napoléon III, et dresse un panorama de l'histoire culturelle de la période. La variété des thèmes abordés et la multiplicité des approches permettent ainsi de dépeindre la France de Morny et d'Haussmann, de Schneider et de Boucicaut, de Claude Bernard et de Rosa Bonheur. La première édition de cet ouvrage a reçu le prix Napoléon III de la Ville de Boulogne-sur-Mer et le prix Second Empire de la Fondation Napoléon. La présente édition, revue et augmentée, intègre les recherches les plus récentes sur la période. Jean-Claude Yon est directeur d'études à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (Université Paris Sciences & Lettres) où il est titulaire de la chaire d'histoire des spectacles à l'époque contemporaine. Historien, ancien directeur du Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines (UVSQ/Paris-Saclay), il est spécialiste de l'histoire culturelle du xixe siècle. Il a notamment publié une Histoire culturelle de la France au xixe siècle (2e édition revue et augmentée, Armand Colin, 2021).

Par Jean-Claude Yon, Jean-Baptiste Yon
Chez Armand Colin

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Auteur

Jean-Claude Yon, Jean-Baptiste Yon

Editeur

Armand Colin

Genre

Second Empire

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Le Second Empire

Jean-Claude Yon, Jean-Baptiste Yon

Paru le 16/09/2026

424 pages

Armand Colin

29,90 €

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