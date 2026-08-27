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Le super 365 Une enquête par semaine à résoudre

Nicolas Lubac

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Ephéméride 2027 - Super 365 - Passion énigmes - 1 courte enquête à résoudre par semaine - Formule inédite - énigmes en tout genre - Beau format avec boitier - Idée cadeau fêtes de fin d'année 1 mystère par semaine à résoudre Cette éphéméride propose une activité ludique et progressive. Chaque semaine, une enquête à résoudre. Chaque jour, une nouvelle énigme apporte une information, un indice ou une déduction pour résoudre l'enquête. La succession quotidienne d'énigmes forme un véritable puzzle narratif, à la manière d'un tableau d'investigation (" murder board "), jusqu'à l'identification du coupable le weekend. Les énigmes sont variées et stimulantes, et restent accessibles à un public large : énigmes classiques, devinettes, jeux de logique, exercices d'observation, jeux de mots, puzzles, minidéfis mathématiques ludiques.

Par Nicolas Lubac
Chez Millésima

|

Auteur

Nicolas Lubac

Editeur

Millésima

Genre

Calendriers adulte

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Le super 365 Une enquête par semaine à résoudre

Nicolas Lubac

Paru le 24/09/2026

Millésima

13,99 €

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Scannez le code barre 9782385431310
9782385431310
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