Le Grand 365 questions spécial Les 12 coups de midi

Ephéméride - 2027 - 12 coups de midi - célèbre jeu télé de TF1 - 1 jour 1 page - Idée cadeau Noël " Coups d'envoi ", " coups fatals ", " duel ", " coup par coup " ... découvrez chaque jour une question phare de l'émission et entraînez-vous à devenir le meilleur au jeu des 12 coups de midi. Avec l'éphéméride grand format " 12 coups de midi ", passez une année avec votre licence télévisée préférée ! Chaque jour, détachez une nouvelle feuille et commencez la journée avec une petite question challenge pour devenir un pro de l'émission !