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Le Grand 365 questions spécial Les 12 coups de midi

Collectif, Millesima

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Ephéméride - 2027 - 12 coups de midi - célèbre jeu télé de TF1 - 1 jour 1 page - Idée cadeau Noël " Coups d'envoi ", " coups fatals ", " duel ", " coup par coup " ... découvrez chaque jour une question phare de l'émission et entraînez-vous à devenir le meilleur au jeu des 12 coups de midi. Avec l'éphéméride grand format " 12 coups de midi ", passez une année avec votre licence télévisée préférée ! Chaque jour, détachez une nouvelle feuille et commencez la journée avec une petite question challenge pour devenir un pro de l'émission !

Par Collectif, Millesima
Chez Millésima

|

Auteur

Collectif, Millesima

Editeur

Millésima

Genre

Calendriers adulte

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Le Grand 365 questions spécial Les 12 coups de midi

Collectif, Millesima

Paru le 24/09/2026

Millésima

9,99 €

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Scannez le code barre 9782385431136
9782385431136
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