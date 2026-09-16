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#Roman francophone

Le Père Goriot

Honoré de Balzac

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"Un brave homme - pension bourgeoise, 600 francs de rente - s'étant dépouillé pour ses filles qui toutes deux ont 50000 livres de rente, mourant comme un chien" : telle est l'indication que l'on peut lire dans l'album de Balzac qui contient le germe du Père Goriot. Mais ce roman est bien autre chose que le récit d'une agonie. C'est l'"éducation sentimentale" de Rastignac, jeune provincial monté à Paris, son apprentissage de la vie, de la société et des hommes. C'est aussi le portrait d'une ville livrée au plaisir, où les "honnêtes gens" se déchirent entre eux. C'est enfin Vautrin qui, sous des dehors bon enfant, cache un visage démoniaque. A l'image de la pension Vauquer, Le Père Goriot est un carrefour où se croisent les destins. Roman multiple, clef de voûte de la Comédie humaine, ce traité des passions n'ignore rien de ce qui est humain. Voilà pourquoi il n'a pas de morale.

Par Honoré de Balzac
Chez Flammarion

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Auteur

Honoré de Balzac

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature française

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Le Père Goriot

Honoré de Balzac

Paru le 16/09/2026

384 pages

Flammarion

3,00 €

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