Décryptez votre avenir chaque année grâce à la numérologie

La numérologie, fondée sur la symbolique des nombres, permet d'explorer toutes les facettes de la personnalité et de révéler les grandes orientations de l'existence. Grâce à ce guide pratique, vous découvrirez, année après année, les prévisions dans tous les domaines de votre vie. UN VERITABLE GUIDE DE VIE POUR TRANSFORMER CHAQUE ANNEE EN UNE AVENTURE EPANOUISSANTE ET ECLAIREE ! La numérologie, fondée sur la symbolique des nombres, permet d'explorer toutes les facettes de la personnalité et de révéler les grandes orientations de l'existence. En décryptant les influences de l'année universelle et de votre cycle personnel, vous comprendrez les événements marquants des jours et des mois à venir afin de mieux appréhender votre quotidien. Grâce à cet ouvrage, vous trouverez une lecture claire et inspirante de vos forces intérieures, mais surtout, vous serez en mesure d'anticiper et d'identifier les périodes clés pour vous-même et vos proches, ainsi que les moments décisifs de votre vie professionnelle, sentimentale, relationnelle, familiale ou financière.