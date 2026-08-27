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L’Expérience de Dieu avec Maurice Blondel

Philippe Gagnon

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Maurice Blondel (1861-1949), philosophe de l'action, a profondément marqué la pensée chrétienne contemporaine. Pourtant, son oeuvre demeure souvent difficile d'accès. Philippe Gagnon en propose ici une introduction lumineuse, suivie d'une sélection de textes majeurs issus des Carnets, de L'Action, de La Pensée et de L'Etre et les êtres. A travers la méthode d'immanence, Blondel montre que l'expérience humaine, loin d'être close sur elle-même, ouvre à la transcendance. Cette philosophie "orante" articule raison et foi, liberté et grâce, dans une tension féconde. L'ouvrage permet ainsi de redécouvrir une pensée décisive pour comprendre les enjeux spirituels et intellectuels du monde contemporain.

Par Philippe Gagnon
Chez Saint-Léger éditions

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Auteur

Philippe Gagnon

Editeur

Saint-Léger éditions

Genre

Théologie

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L’Expérience de Dieu avec Maurice Blondel

Philippe Gagnon

Paru le 27/08/2026

150 pages

Saint-Léger éditions

14,00 €

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Scannez le code barre 9782385226992
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