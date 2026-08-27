L’Expérience de Dieu avec Maurice Blondel

Maurice Blondel (1861-1949), philosophe de l'action, a profondément marqué la pensée chrétienne contemporaine. Pourtant, son oeuvre demeure souvent difficile d'accès. Philippe Gagnon en propose ici une introduction lumineuse, suivie d'une sélection de textes majeurs issus des Carnets, de L'Action, de La Pensée et de L'Etre et les êtres. A travers la méthode d'immanence, Blondel montre que l'expérience humaine, loin d'être close sur elle-même, ouvre à la transcendance. Cette philosophie "orante" articule raison et foi, liberté et grâce, dans une tension féconde. L'ouvrage permet ainsi de redécouvrir une pensée décisive pour comprendre les enjeux spirituels et intellectuels du monde contemporain.