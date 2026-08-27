Ce volume propose une redécouverte habitée de Léon-Paul Fargue à travers une sélection de textes emblématiques, précédée d'une préface ample et incarnée de Michel-Marie Zanotti-Sorkine. Loin d'une approche universitaire, l'ouvrage privilégie une lecture vivante, sensible et accessible, où la poésie devient expérience. A mesure que les pages se tournent, le lecteur entre dans une véritable déambulation parisienne : rues, cafés, passants, lumières et souvenirs composent une géographie intérieure, à la fois concrète et spirituelle. Fargue y apparaît comme le poète des détails, des instants fragiles et des présences fugaces. Porté par le 150 ? anniversaire de la naissance du poète, ce livre s'inscrit dans une démarche patrimoniale tout en proposant une rencontre immédiate avec l'oeuvre. Par sa lisibilité, sa respiration et la force de ses images, il invite à une lecture fragmentaire, propice à la circulation et au partage.