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Léon-Paul Fargue

Léon­-paul Fargue, Léon-Paul Fargue

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Ce volume propose une redécouverte habitée de Léon-Paul Fargue à travers une sélection de textes emblématiques, précédée d'une préface ample et incarnée de Michel-Marie Zanotti-Sorkine. Loin d'une approche universitaire, l'ouvrage privilégie une lecture vivante, sensible et accessible, où la poésie devient expérience. A mesure que les pages se tournent, le lecteur entre dans une véritable déambulation parisienne : rues, cafés, passants, lumières et souvenirs composent une géographie intérieure, à la fois concrète et spirituelle. Fargue y apparaît comme le poète des détails, des instants fragiles et des présences fugaces. Porté par le 150 ? anniversaire de la naissance du poète, ce livre s'inscrit dans une démarche patrimoniale tout en proposant une rencontre immédiate avec l'oeuvre. Par sa lisibilité, sa respiration et la force de ses images, il invite à une lecture fragmentaire, propice à la circulation et au partage.

Par Léon­-paul Fargue, Léon-Paul Fargue
Chez Saint-Léger éditions

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Auteur

Léon­-paul Fargue, Léon-Paul Fargue

Editeur

Saint-Léger éditions

Genre

Poésie

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Léon-Paul Fargue

Léon­-paul Fargue, Léon-Paul Fargue

Paru le 27/08/2026

200 pages

Saint-Léger éditions

20,00 €

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Scannez le code barre 9782385226954
9782385226954
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