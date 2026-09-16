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Mon grand Imagier des animaux Une saison au zoo

Cyril Hue

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Lions, girafes, manchots, reptiles, animaux de la ferme... Ce livre invite les enfants à explorer le parc zoologique aux côtés des soigneurs et du vétérinaire d'Une saison au zoo : -Les animaux emblématiques et leurs petits, -Les milieux où ils vivent (savane, jungle, désert, océan...), ce qu'ils mangent et comment s'en occuper, -Les gestes du soigneur au quotidien. Avec de vraies photos issues de l'univers de Une saison au zoo et des mots simples pour nommer chaque animal, cet imagier permet d'enrichir le vocabulaire et de découvrir l'univers fascinant des animaux !

Par Cyril Hue
Chez Larousse

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Auteur

Cyril Hue

Editeur

Larousse

Genre

Autres encyclopédies (3 à 6 an

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Mon grand Imagier des animaux Une saison au zoo

Cyril Hue

Paru le 16/09/2026

80 pages

Larousse

14,99 €

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Scannez le code barre 9782036097490
9782036097490
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