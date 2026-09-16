Mon grand Imagier des animaux Une saison au zoo

Lions, girafes, manchots, reptiles, animaux de la ferme... Ce livre invite les enfants à explorer le parc zoologique aux côtés des soigneurs et du vétérinaire d'Une saison au zoo : -Les animaux emblématiques et leurs petits, -Les milieux où ils vivent (savane, jungle, désert, océan...), ce qu'ils mangent et comment s'en occuper, -Les gestes du soigneur au quotidien. Avec de vraies photos issues de l'univers de Une saison au zoo et des mots simples pour nommer chaque animal, cet imagier permet d'enrichir le vocabulaire et de découvrir l'univers fascinant des animaux !