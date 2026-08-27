Jin Shin Jyutsu pour soulager la douleur

Poser la main sur une zone douloureuse est un réflexe instinctif. Par exemple, une personne souffrant de maux de tête ou d'estomac portera automatiquement la main à la zone affectée pour se soulager. Grâce au Jin Shin Jyutsu, pratique énergétique japonaise, vous pouvez utiliser consciemment cette intuition : en touchant des points précis du corps, les blocages à l'origine de l'inconfort sont libérés. L'énergie vitale peut alors circuler librement et la douleur s'atténue. Tina Stümpfig, praticienne expérimentée de Jin Shin Jyutsu, vous montre comment appliquer cette méthode grâce à des explications simples et de nombreuses illustrations. Que vous recherchiez un soulagement général de la douleur, des séquences d'harmonisation énergétique complètes ou des techniques ciblant spécifiquement certains maux, il existe une solution adaptée à chaque type de douleur.