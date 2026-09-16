Youngtimers & voitures cultes des années 70-80-90

Plongez dans l'univers fascinant de ces voitures my thiques devenues des références incontournables et offrez-vous un voyage dans le temps ! Richement illustré et accompagné d'analyses détaillées, cet ouvrage constitue un bel hommage rendu à ces voitures qui ont marqué leur époque et lancé la révolution automobile. Pas encore assez anciennes ni vraiment modernes, celles que l'on appelle également "youngtimers " ne définissent pas seulement un style : elles font le lien entre le passé et l'avenir, et sont devenues la nouvelle génération de voitures classiques. Particulièrement appréciés pour leur style rétro et vintage, ces modèles ont conquis le coeur des passionnés de moteurs et sont aujourd'hui des valeurs sûres tant sur le plan mécanique que sur celui du pilotage. Retrouvez le plaisir de la conduite, faites le plein de souvenirs et montez à bord de ces collectors qui ont marqué plus d'une génération !