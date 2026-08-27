Ce livre dévoile l'univers trépidant et complexe d'un aéroport international et explique son fonctionnement aux jeunes lecteurs. "Un scanner peut-il me voir tout nu ? Pourquoi je ne peux pas monter sur le tapis à bagages ? Puis-je voyager avec mon serpent ? Fais tes bagages ! Embarque pour un voyage captivant dans les coulisses d'un aéroport international et perce tous ses secrets. Tu découvriras les milliers de personnes et les incroyables machines qui permettent de t'emmener de la porte d'embarquement à l'autre bout du monde. Une aventure aussi fascinante que la plus belle des destinations ! "