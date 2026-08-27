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Dans les coulisses d'un aéroport

Collectif, Maxim Usik

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Ce livre dévoile l'univers trépidant et complexe d'un aéroport international et explique son fonctionnement aux jeunes lecteurs. "Un scanner peut-il me voir tout nu ? Pourquoi je ne peux pas monter sur le tapis à bagages ? Puis-je voyager avec mon serpent ? Fais tes bagages ! Embarque pour un voyage captivant dans les coulisses d'un aéroport international et perce tous ses secrets. Tu découvriras les milliers de personnes et les incroyables machines qui permettent de t'emmener de la porte d'embarquement à l'autre bout du monde. Une aventure aussi fascinante que la plus belle des destinations ! "

Par Collectif, Maxim Usik
Chez Kimane

|

Auteur

Collectif, Maxim Usik

Editeur

Kimane

Genre

Véhicules

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Dans les coulisses d'un aéroport

Collectif, Maxim Usik

Paru le 24/09/2026

48 pages

Kimane

19,95 €

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Scannez le code barre 9782383225454
9782383225454
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