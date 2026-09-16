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#Essais

Guérir les blessures de son enfant intérieur

Agnès Stevenin

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Ecouter son enfant intérieur, c'est revenir à soi. Au plus profond de nous vit parfois un enfant qui a connu le rejet, le manque d'amour, l'abandon, l'injustice ou la violence. Devenus adultes, il continue à influencer nos émotions, nos relations et notre manière d'habiter le monde. A travers des méditations guidées, des visualisations et des exercices d'introspection, laissez-moi vous accompagner à la rencontre de cette part oubliée de vous-même. Au fil des pages, vous apprendrez à accueillir ses émotions, à reconnaître ses besoins et à devenir le parent bienveillant qui a pu vous manquer. Il est temps d'écrire une nouvelle histoire, celle de votre reconstruction. Une histoire où l'enfant blessé trouve enfin sa place, sa sérénité et sa joie. Avec toute ma tendresse, Agnès Stevenin

Par Agnès Stevenin
Chez Larousse

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Auteur

Agnès Stevenin

Editeur

Larousse

Genre

Connaissance de soi

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Guérir les blessures de son enfant intérieur

Agnès Stevenin

Paru le 16/09/2026

256 pages

Larousse

19,99 €

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Scannez le code barre 9782036082588
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