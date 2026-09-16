Guérir les blessures de son enfant intérieur

Ecouter son enfant intérieur, c'est revenir à soi. Au plus profond de nous vit parfois un enfant qui a connu le rejet, le manque d'amour, l'abandon, l'injustice ou la violence. Devenus adultes, il continue à influencer nos émotions, nos relations et notre manière d'habiter le monde. A travers des méditations guidées, des visualisations et des exercices d'introspection, laissez-moi vous accompagner à la rencontre de cette part oubliée de vous-même. Au fil des pages, vous apprendrez à accueillir ses émotions, à reconnaître ses besoins et à devenir le parent bienveillant qui a pu vous manquer. Il est temps d'écrire une nouvelle histoire, celle de votre reconstruction. Une histoire où l'enfant blessé trouve enfin sa place, sa sérénité et sa joie. Avec toute ma tendresse, Agnès Stevenin