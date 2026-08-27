Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman jeunesse

L'oeuf du coq

Hubert Ben Kemoun, Kemoun hubert Ben

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un conte contemporain sur l'illusion du pur français Au zoo, l'arrivée d'un nouveau pensionnaire est toujours un événement. Tous les animaux se rassemblent pour l'écouter donner des nouvelles du dehors. Mais ce matin, le coq qui vient d'arriver, chante un refrain bizarre. - Cocorico, je suis ici pour vous apprendre à bien parler ! Je suis professeur de pur français ! lance-t-il, perché sur une vieille souche au milieu de la cour. - Pur français ? Qu'est-ce c'est que cette nouvelle langue ! demandent surpris, les autres animaux. Voyons, nous parlons déjà français. - Le pur français, c'est la seule langue que vous parlerez dorénavant ! Une langue faite uniquement de mots bien de chez nous. Une langue qui n'a nul besoin des autres langues ! Au long des pages de ce conte, les mots d'origine étrangères seront éliminés , comme les animaux qui leur correspondent... Le coq se retrouve seul... Face au lion qu'il a réveillé, de fort mauvaise humeur !

Par Hubert Ben Kemoun, Kemoun hubert Ben
Chez Scrineo

|

Auteur

Hubert Ben Kemoun, Kemoun hubert Ben

Editeur

Scrineo

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'oeuf du coq par Hubert Ben Kemoun, Kemoun hubert Ben

Commenter ce livre

 

L'oeuf du coq

Hubert Ben Kemoun, Kemoun hubert Ben

Paru le 27/08/2026

63 pages

Scrineo

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381675251
9782381675251
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.