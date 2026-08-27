L'oeuf du coq

Un conte contemporain sur l'illusion du pur français Au zoo, l'arrivée d'un nouveau pensionnaire est toujours un événement. Tous les animaux se rassemblent pour l'écouter donner des nouvelles du dehors. Mais ce matin, le coq qui vient d'arriver, chante un refrain bizarre. - Cocorico, je suis ici pour vous apprendre à bien parler ! Je suis professeur de pur français ! lance-t-il, perché sur une vieille souche au milieu de la cour. - Pur français ? Qu'est-ce c'est que cette nouvelle langue ! demandent surpris, les autres animaux. Voyons, nous parlons déjà français. - Le pur français, c'est la seule langue que vous parlerez dorénavant ! Une langue faite uniquement de mots bien de chez nous. Une langue qui n'a nul besoin des autres langues ! Au long des pages de ce conte, les mots d'origine étrangères seront éliminés , comme les animaux qui leur correspondent... Le coq se retrouve seul... Face au lion qu'il a réveillé, de fort mauvaise humeur !