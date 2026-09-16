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Martinique

Anonyme, Le Routard

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Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Des plages paradisiaques aux sentiers de randonnées de la Caravelle, ou de la montagne Pelée aux fonds marins de la côte caraïbe peuplés de poissons démesurément colorés. Des secrets de la fabrication du rhum au coucher de soleil sur le rocher du Diamant. La Martinique regorge de merveilles ! Dans Le Routard Martinique, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir le pays à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - Des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - Des activités (goûter la douceur de vivre de Sainte-Anne et ses plages paradisiaques ou filer comme le vent, agrippé à sa planche à voile, à la point Faula), des visites (se promener le soir à la Pointe-du-Bout et savourer son animation ou arpenter les sentiers de randonnée de la splendide presqu'île de la Caravelle, puis se baigner dans des criques secrètes), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - Près de 20 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - Et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir la Martinique hors des sentiers battus... Merci à tous les routards qui sont solidaires de nos convictions depuis plus 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.

Par Anonyme, Le Routard
Chez Hachette

|

Auteur

Anonyme, Le Routard

Editeur

Hachette

Genre

Martinique

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DOSSIER - La journée de l'inventivité en bibliothèque de Nouvelle-Aquitaine

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Martinique

Anonyme, Le Routard

Paru le 16/09/2026

304 pages

Hachette

16,95 €

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9782017383208
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