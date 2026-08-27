Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Focus on-off

Mark Tigchelaar, Oscar de Bos

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
ET SI ON REAPPRENAIT VRAIMENT A SE CONCENTRER ? Boîtes mail saturées, notifications omniprésentes, flux numériques en continu, open spaces bruyants... Nous évoluons dans un environnement qui sollicite notre cerveau en permanence. Mais comment atteindre nos objectifs, rester performant et préserver notre énergie et notre santé mentale sans se laisser déborder ? Dans cet ouvrage pratique, le psychologue cognitif Mark Tigchelaar et l'entrepreneur Oscar de Bos expliquent comment fonctionne l'attention au niveau neurologique. Ils identifient les quatre grandes "fuites de concentration" : le manque de stimulation, le manque d'énergie, un surplus de stimuli internes et externes. Et proposent des stratégies concrètes pour les éviter et mieux agir au quotidien. Le livre phénomène international, traduit en dix langues, à avoir absolument dans sa bibliothèque pour vivre sereinement sans renoncer à la modernité numérique. Mark Tigchelaar est psychologue cognitif, auteur à succès et l'un des plus grands experts en concentration et en attention. Oscar de Bos est fondateur et PDG de Focus Academy, une entreprise de formation qui aide les professionnels à maîtriser la science de la productivité.

Par Mark Tigchelaar, Oscar de Bos
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Mark Tigchelaar, Oscar de Bos

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Réussite personnelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Focus on-off par Mark Tigchelaar, Oscar de Bos

Commenter ce livre

 

Focus on-off

Mark Tigchelaar, Oscar de Bos trad. Aude Sécheret

Paru le 27/08/2026

256 pages

Leduc.s éditions

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379356735
9782379356735
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.