Focus on-off

ET SI ON REAPPRENAIT VRAIMENT A SE CONCENTRER ? Boîtes mail saturées, notifications omniprésentes, flux numériques en continu, open spaces bruyants... Nous évoluons dans un environnement qui sollicite notre cerveau en permanence. Mais comment atteindre nos objectifs, rester performant et préserver notre énergie et notre santé mentale sans se laisser déborder ? Dans cet ouvrage pratique, le psychologue cognitif Mark Tigchelaar et l'entrepreneur Oscar de Bos expliquent comment fonctionne l'attention au niveau neurologique. Ils identifient les quatre grandes "fuites de concentration" : le manque de stimulation, le manque d'énergie, un surplus de stimuli internes et externes. Et proposent des stratégies concrètes pour les éviter et mieux agir au quotidien. Le livre phénomène international, traduit en dix langues, à avoir absolument dans sa bibliothèque pour vivre sereinement sans renoncer à la modernité numérique. Mark Tigchelaar est psychologue cognitif, auteur à succès et l'un des plus grands experts en concentration et en attention. Oscar de Bos est fondateur et PDG de Focus Academy, une entreprise de formation qui aide les professionnels à maîtriser la science de la productivité.