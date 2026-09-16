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Chinatowns

Jean-François Mallet

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Ce soir on mange "asiatique" ! Il y a presque toujours un restaurantà proximité qui nous invite à voyager en Asie : en Chine, en Thaïlande, au Vietnam, au Cambodge... Que l'on soit à Paris, à Montréal ou à New York, chaque fois, c'est une expérience différente. Les communautés asiatiques ont l'art d'adapter leurs menus aux pays qui les accueillent. Grand reporter et ancien chef de cuisine, Jean-François Mallet a voulu comprendre les ressorts de ces métamorphoses. D'un chinatown à l'autre, il s'est glissé dans les coulisses du Nouvel An chinois à Manhattan, dans les arrière-cours de la rue Saint-Denis de Montréal, il a assisté à la préparation des canards laqués dans les cuisines de Belleville et du 13e arrondissement de Paris. Il a réussi à se faire accepter par cette communauté discrète et à photographier des instants rares de ce grand voyage qui commence parfois à nos portes. Il en a rapporté 100 recettes délicieuses et faciles à préparer, qui nous plongent au coeur des cuisines d'Asie.

Par Jean-François Mallet
Chez Hachette

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Auteur

Jean-François Mallet

Editeur

Hachette

Genre

Guides gastronomiques

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Chinatowns

Jean-François Mallet

Paru le 30/09/2026

384 pages

Hachette

24,95 €

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Scannez le code barre 9782017379218
9782017379218
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