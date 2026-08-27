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Etre un chat

Isabelle Collin, Odile Ferraille

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De son histoire fascinante à son comportement parfois mystérieux, de son langage à sa relation unique avec les humains, le chat reste l'animal de compagnie préféré des Français. Dans " D'amour et d'eau fraîche ", ce mini-guide est une invitation à mieux le connaître, l'observer et vivre avec lui. Une galerie de 20 portraits pour approcher au plus près l'art d'être chat. Petits secrets félins & grands pouvoirs du chat Vénéré par les Egyptiens, confident du cardinal de Richelieu, muse des plus grands artistes ou encore fidèle compagnon de Karl Lagerfeld, le chat règne en maître sur nos coeurs et sur nos canapés. Avec ses fourrures aux couleurs à faire pâlir les designers, ses petits secrets de chasse bien gardés sous ses moustaches et ses pouvoirs apaisants, le chat aux 7 sens n'a pas fini de nous fasciner ! Découvrez le top 20 des races de chats : Persan l'élégant, Maine Coon l'affectueux, Chartreux le chic français... et le chat de gouttière, champion toutes catégories ! Trouvez toutes les réponses à vos questions dans ce petit livre poétique et plein d'humour !

Par Isabelle Collin, Odile Ferraille
Chez Editions Eugen Ulmer

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Auteur

Isabelle Collin, Odile Ferraille

Editeur

Editions Eugen Ulmer

Genre

Chats

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Etre un chat

Isabelle Collin, Odile Ferraille

Paru le 27/08/2026

144 pages

Editions Eugen Ulmer

11,90 €

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