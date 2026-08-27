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Le postier qui ne savait pas lire

Susana Peix, Sara Sánchez

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Qui est le destinataire de la mystérieuse lettre que Lucas, le postier qui ne savait pas lire, tient entre ses mains ? Même s'il ne sait pas lire, Lucas, le postier de la forêt, distribue le courrier avec le sourire. Grâce à son flair infaillible et l'aide bienveillante de ses voisins, chaque lettre arrive toujours entre les bonnes mains. Mais un jour, il reçoit une enveloppe différente des autres, et, pour la première fois, Lucas ne sait pas à qui la remettre. Déterminé, il parcourt la forêt pour trouver le destinataire.

Par Susana Peix, Sara Sánchez
Chez Circonflexe

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Auteur

Susana Peix, Sara Sánchez

Editeur

Circonflexe

Genre

Autres éditeurs (A à E)

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Le postier qui ne savait pas lire

Susana Peix, Sara Sánchez trad. Juliette Frustié

Paru le 27/08/2026

32 pages

Circonflexe

14,95 €

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