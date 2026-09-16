L'étrange Noël de M. Jack

Une histoire chaque soir de la semaine, pour un moment de lecture en compagnie de Jack et de tous ses camarades ! - Un recueil de 7 histoires richement illustré et facile à lire, pour vivre les incroyables aventures des personnages de L'Etrange Noël de M. Jack. - Une maquette claire et efficace, avec des textes courts et rythmés. Dès 3 ans. Contient les histoires : L'histoire du film ; Le Roi des Citrouilles ; La Poupée de chiffon ; Le Perce-Oreille ; Oogie Boogie ; Les trois chenapans ; La ville de la Saint-Valentin.