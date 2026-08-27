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#Roman étranger

Déclin et fascination

Eva Baltasar

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"La ville est sanguinaire : elle fabrique des solitaires et les force à cohabiter". Violemment chassée de l'appartement qu'elle occupait à Barcelone, une femme sans nom est contrainte de faire des ménages pour tenter d'échapper à la rue. Happée dans une spirale infernale, éprouvant les lois du capitalisme le plus cru, elle trouve refuge dans une modeste maison isolée, où, vivant en colocation, elle finit par faire le vide autour d'elle pour jouir seule de la présence de Maria, une propriétaire puissante et fascinante, venue mystérieusement jusqu'à elle. Le roman bascule alors dans un conte macabre, mêlant folie et dévotion, entraînant le lecteur au bord du gouffre.

Par Eva Baltasar
Chez Editions Verdier

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Auteur

Eva Baltasar

Editeur

Editions Verdier

Genre

Littérature Espagnole

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Déclin et fascination

Eva Baltasar trad. Annie Bats

Paru le 27/08/2026

128 pages

Editions Verdier

19,50 €

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