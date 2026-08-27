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#Roman jeunesse

Détectives de choc !

Faustina Fiore, Sess Boudebesse, Sess

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Le journal intime hilarant d'une collégienne qui joue les enquêtrices ! Le prof de latin cache quelque chose, c'est SÛR ! Est-il mafieux pour quitter l'école dans une voiture noire aux vitres teintées ? Ou cambrioleur, comme le suggèrent les bijoux aperçus un jour entre ses mains ? Marion, dont l'imagination n'a aucune limite, s'improvise détective, et recrute (un peu de force, c'est vrai) ses amis Hubert et Kristof pour l'aider. Le tout serait de découvrir la vérité avant la fête de fin d'année, car Marion compte bien y obtenir son moment de gloire en révélant à tous le secret de leur professeur...

Par Faustina Fiore, Sess Boudebesse, Sess
Chez Poulpe fictions

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Auteur

Faustina Fiore, Sess Boudebesse, Sess

Editeur

Poulpe fictions

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Détectives de choc !

Faustina Fiore, Sess Boudebesse, Sess

Paru le 27/08/2026

160 pages

Poulpe fictions

12,95 €

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Scannez le code barre 9782377424856
9782377424856
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