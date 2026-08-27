Détectives de choc !

Le journal intime hilarant d'une collégienne qui joue les enquêtrices ! Le prof de latin cache quelque chose, c'est SÛR ! Est-il mafieux pour quitter l'école dans une voiture noire aux vitres teintées ? Ou cambrioleur, comme le suggèrent les bijoux aperçus un jour entre ses mains ? Marion, dont l'imagination n'a aucune limite, s'improvise détective, et recrute (un peu de force, c'est vrai) ses amis Hubert et Kristof pour l'aider. Le tout serait de découvrir la vérité avant la fête de fin d'année, car Marion compte bien y obtenir son moment de gloire en révélant à tous le secret de leur professeur...