Cette nouvelle formule du Guide Voir, plus légère, plus souple et encore plus illustrée, vous fait découvrir la Thaïlande avec des dessins uniques des grands sites, des centaines de photos et des plans détaillés. Un très beau guide pour voyager ou rêver ! - Une présentation moderne, des pages qui se lisent comme un magazine, illustrées de splendides photos. - Un nouveau chapitre d'introduction tout en images pour vous inspirer et découvrir tout ce qui compte en Thaïlande. - Tout ce qu'il faut savoir pour vous organiser : conseils d'experts, cartes claires, grands itinéraires. - Une organisation claire par région : la découverte de Bangkok, divisée en plusieurs parties (la vieille ville, Chinatown et Dusit, le quartier des affaires, Thonburi) ; les régions au nord (la Plaine centrale, Chiang Mai, le Triangle d'Or, la vallée du Mékong...) ; et la moitié sud (Pattaya, la côte nord de la mer d'Andaman...). - Des dessins réalisés à la main des sites exceptionnels : le Wat Phra Kaeo, le Wat Arun, le Wat Phra That Phanom... - Des cartes colorées et détaillées pour vous orienter facilement. - Les bons conseils pour un voyage inoubliable : où capter la photo parfaite, où en prendre plein les yeux avec des panoramas sublimes et où échapper à la foule. - Les adresses les plus authentiques pour dormir, manger, boire un verre et faire les boutiques.